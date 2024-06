O Grêmio terá um desfalque importante nos jogos decisivos da Libertadores contra Huachipato, na terça-feira (4), e Estudiantes, no dia 8. A seleção paraguaia vetou a liberação de Villasanti dos amistosos preparatórios para a Copa América e exigiu a apresentação do volante logo após a partida do Tricolor contra o Bragantino, neste sábado (1º), em Curitiba.