O Grêmio avalia mandar o Gre-Nal do dia 23 de junho no estádio Presidente Vargas, o PV, em Fortaleza. O estádio agrada ao clube pelo estilo "alçapão" e, principalmente, pela logística, uma vez que o Tricolor já estará na capital cearense naquela semana para o jogo da rodada anterior, no dia 19, contra o Fortaleza.