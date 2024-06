O Grêmio tenta um acordo com o Inter para que os dois Gre-Nais do Brasileirão sejam disputados em campo neutro. Se a proposta for aceita, o Tricolor pretende mandar o clássico do primeiro turno, no dia 22 de junho, no Maracanã, no Rio. Contudo, a direção colorada não pretende abrir mão de mandar o Gre-Nal do returno, em outubro, no Beira-Rio, o que torna o tema um ponto de divergência entre as direções.