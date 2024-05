A campanha "Jogando junto pela reconstrução do RS", lançada em evento nesta terça-feira (21), não será o último gesto de unidade entre a dupla Gre-Nal neste momento de reconstrução após as enchentes em Porto Alegre. Com as estruturas das duas equipes afetadas pela água, Alberto Guerra e Alessandro Barcellos não descartaram a possibilidade de compartilharem o CT Luiz Carvalho e o Estádio Beira-Rio.