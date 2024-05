Apesar da surpresa no anúncio da partida do Inter contra o Belgrano para a Arena Barueri, na região metropolitana de São Paulo, na próxima terça-feira (28), a ideia já era cogitada nos bastidores do clube. Além da ausência de custos na cessão do Palmeiras, o gramado e iluminação do estádio agradaram a comissão técnica. Sendo assim, o Novelli Júnior, em Itu, sede da intertemporada, foi preterido.