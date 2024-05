A Conmebol confirmou na noite desta segunda-feira (20) o mando dos próximos jogos do Inter na Copa Sul-Americana. Mais cedo, em nota oficial, o clube informou que tinha indicado a Arena Barueri para o jogo do próximo dia 28, contra o Belgrano, e o estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, para a partida em 8 de junho, contra o Delfín.