O colunista de GZH Vagner Martins adiantou a escalação do Inter para o duelo com o Belgrano, às 21h30min desta terça-feira (28), na Arena Barueri, pela Copa Sul-Americana. O técnico Eduardo Coudet surpreendeu ao optar por uma formação mais ofensiva, com o quinteto Mauricio, Alan Patrick, Wesley, Borré e Valencia juntos. Os argumentos para a utilização deste time nesta noite são baseados no calendário e em uma possibilidade de variação tática.