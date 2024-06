O retorno do Inter aos gramados nesta terça-feira (28), contra o Belgrano, pela Copa Sul-Americana, provavelmente não tenha Wanderson entre os relacionados. O atacante, que se recupera de lesão no tornozelo esquerdo, está em fase final de retreinamento para voltar ao time. O técnico Eduardo Coudet prepara o retorno do ponta para a sequência sem Borré e Valencia, que serão desfalques durante a disputa da Copa América, que começa em 20 de junho.