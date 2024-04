Na Arena da Baixada, o Athletico-PR costuma ganhar, seja pelo ambiente ou pelo gramado sintético. Por isso, o 1 a 0 que o Inter levou nesta terceira rodada do Brasileirão não estão tão fora da curva. Mas a forma como veio o resultado, com o time de Eduardo Coudet pressionando, criando as melhores chances e sendo castigado pouco depois de Borré perder uma chance clara, deixa um gosto pior para a derrota. Os colorados estacionam na tabela, com seis pontos. Agora, dão um tempo no Brasileirão e visitam o Delfín, no Equador, pela Copa Sul-Americana.