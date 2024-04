Assim como contra o Palmeiras, o Inter jogou para ganhar do Athletico-PR, neste domingo (21). E poderia ter saído novamente com a vitória, se Borré tivesse feito o gol quando o jogo estava 0 a 0. Não fez e a conta chegou no gol de Canobbio. Deixamos os pontos para trás, mas ficou uma boa impressão pelo que o time produziu na Arena da Baixada.