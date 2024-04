O Inter informou nesta segunda-feira (22) que o meia-atacante Wanderson teve diagnosticada uma entorse no tornozelo esquerdo com lesão ligamentar. O camisa 11 saiu ainda no primeiro tempo do confronto com o Athletico-PR devido a um problema no local. Conforme nota do Colorado, o atleta já começou o tratamento da lesão no CT Parque Gigante.