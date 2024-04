Nos próximos meses, os torcedores devem ver mais novidades no time principal do Inter. Seguindo o projeto do clube de melhor aproveitamento da base, novos nomes devem receber oportunidades de Coudet, para além de Anthoni e Gabriel Carvalho, figuras já habituais nas escalações. Destaques como Yago Noal, Luis Otávio, João Dalla Corte e Ricardo Mathias serão chamados para jogos, de acordo com o diretor de transição e formação do Colorado, Jorge Andrade.