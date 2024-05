Enquanto a delegação do Inter está treinando em Itu, no interior de São Paulo, um comitê de crise foi instaurado em Porto Alegre, com dirigentes e funcionários do clube, para tratar dos prejuízos causados pelos alagamentos no estádio Beira-Rio e no CT Parque Gigante. Os gastos com recuperação patrimonial, somados ao custo com a permanência fora do Rio Grande do Sul, inicialmente estimados em R$ 35 milhões, podem chegar a R$ 40 milhões, o que faz o Inter cogitar um apoio financeiro de parceiros antigos: Elusmar Maggi e Delcir Sonda. Além deles, o clube busca auxílios do governo, de conselheiros e da CBF.