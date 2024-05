O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou ontem à reportagem da Rádio Gaúcha que é improvável que não ocorra rebaixamento no Brasileirão 2024. O mandatário da entidade falou do Maracanã, onde acompanhou o Futebol Solidário — evento em prol das vítimas da enchente no RS. Uma reunião nesta segunda (27) entre os clubes da Série A do Brasileirão e das federações, na sede da CBF, no Rio, debaterá algumas pendências da competição.