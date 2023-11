Nome forte da agricultura brasileira, Elusmar Maggi também foi personagem frequente no ambiente do Inter na passagem por Mato Grosso, onde o Colorado venceu o Cuiabá na quarta-feira (29). Considerado um dos homens mais ricos do país, o empresário e torcedor colorado ganhou os holofotes ao bancar R$ 1 milhão para quebrar o acordo de cavalheiros em 2021 para Rodinei enfrentar o seu antigo clube, o Flamengo, na reta final do Brasileirão de 2020. Agora, o produtor de soja declarou apoio à reeleição de Alessandro Barcellos no clube ao conversar com exclusividade com a reportagem de GZH, na capital matogrossense.