A vitória do Inter sobre o Cuiabá, por 2 a 0, na quarta-feira (29) contou com a participação de Pedro Henrique, autor do segundo gol colorado. O atacante, que teve destaque durante o Gauchão, estava sem balançar as redes desde junho. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Eduardo Coudet elogiou as características do jogador de 33 anos.