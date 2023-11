A primeira vitória do Inter na Arena Pantanal foi para basicamente dar férias para 2023. Pela 36ª rodada do Brasileirão, a equipe de Eduardo Coudet se impôs no segundo tempo e, graças aos gols de Valencia e Pedro Henrique, fez 2 a 0 no Cuiabá. Com o resultado, não há mais razão para olhar para trás. E a vaga da Copa Sul-Americana é praticamente certa.