O Inter adotou um discurso de valorização dos seus jogadores, mesmo com o prejuízo financeiro causado pelas enchentes no Rio Grande do Sul. É o caso inclusive do zagueiro Vitão, cujo contrato encerrará em 30 de junho, mas que deverá ser ampliado. O defensor é especulado em clubes futebol europeu, porém o Colorado garante que ele não terá uma saída facilitada e projeta uma renovação.