Com data marcada (8 de junho) para mandar a partida contra contra o Delfín-EQU, no Estádio Alfredo Jaconi, pela Copa Sul-Americana, o Inter também se prepara para treinar novamente no Rio Grande do Sul. O clube estima a necessidade de trabalhar na Capital ou na Região Metropolitana principalmente pela proximidade com familiares e torcida, mas também por logística: outros jogos no próximo mês também devem ser realizados em território gaúcho.