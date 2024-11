Comissão especial não recomenda prática de “gestão temerária” no Inter

A comissão especial criada pelo Conselho Deliberativo concluiu, em reunião realizada no final da tarde de quarta-feira (27), que não foram encontrados indícios de prática de “gestão temerária” e de "falta de transparência" da direção do clube. O processo, caso tenha continuidade, pode acarretar no afastamento do presidente Alessandro Barcellos. O parecer ainda será redigido e, na próxima semana, enviado ao presidente do Conselho Deliberativo colorado, Gustavo Juchem.