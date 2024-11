O empate sem gols contra o Fortaleza na noite desta terça-feira (26) terminou com qualquer chances matemáticas do Flamengo seguir sonhando com o título do Brasileirão. Por isso, o clube carioca resolveu antecipar as férias de quatro jogadores, que já não estarão à disposição para enfrentar o Inter no próximo domingo (1°), no Maracanã.