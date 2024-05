O presidente do Inter Alessandro Barcellos conversou com a reportagem de GZH em Itu, neste domingo (26), e falou sobre a principal pauta colorada na temporada: títulos. Este objetivo, estipulado antes da tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul, se tornou mais difícil por conta dos prejuízos das enchentes. A partir disso, o dirigente admitiu a dificuldade em fazer uma nova projeção de conquistas.