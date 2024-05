O Inter preparou uma ação para atrair mais público às arquibancadas da Arena Barueri, na próxima terça-feira (28). Pelas redes sociais, o marketing do time gaúcho promoveu um convite aos torcedores colorados e de outras equipes a comparecerem ao estádio e ajudar o Rio Grande do Sul, afetado pelas enchentes. O material, inclusive, dá indícios sobre a possível escalação de Eduardo Coudet para o jogo contra o Belgrano-ARG, pela Sul-Americana, com Valencia, Alan Patrick e Borré entre os titulares.