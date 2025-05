O Movimento Tradicionalista Gaúcho e o respeito ao criador musical

A música brasileira é tão rica culturalmente que, se olharmos para cada região do país, veremos a tradição e a história de cada lugar. No Sul, o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) é uma das sólidas expressões culturais. Vai muito além do estilo nativista dos Pampas. É uma música ligada à identidade gaúcha que busca preservar e valorizar as suas raízes culturais.