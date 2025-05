“O South Summit é um símbolo da reconstrução do nosso Estado” dizem representantes do Tesouro do RS

Padilha (E) e Lacher (Centro) foram entrevistados no Cais Maúa. GZH / Reprodução

Durante o South Summit Brazil 2025, conversei com Eduardo Lacher e Jefferson Padilha, representantes do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, sobre um marco inédito na administração pública: o lançamento do primeiro edital de inovação aberta do governo estadual, voltado para startups.

Na entrevista, eles compartilham como o evento simboliza a reconstrução do RS após as enchentes e destacam a importância de unir setor público e startups para criar soluções mais ágeis, escaláveis e alinhadas com os desafios reais da sociedade.

Assista à íntegra da entrevista acima.

Quem são os entrevistados

Eduardo Lacher

Subsecretário do Tesouro do Estado do RS, é um dos responsáveis por liderar a transformação digital da gestão pública, com foco em eficiência, inovação e colaboração com o ecossistema de tecnologia.

Jefferson Padilha