Os dois atacantes que podem reforçar o Inter contra o Nacional pela Libertadores

O treino do Inter desta terça-feira (13) trouxe boas notícias para Roger Machado: os atacantes Borré e Carbonero trabalharam no gramado . Isso ocorre dois dias antes da decisão contra o Nacional, na quinta (15), e agora existe a possibilidade da dupla entrar em campo na decisão pela Libertadores em Montevidéu.

O centroavante sofreu uma lesão muscular grau 2 no posterior da coxa esquerda, no dia 26 de abril. O ponta teve uma lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda, no dia 13 de abril, e teve uma regressão no quadro clínico durante o processo de recuperação.