Leitores de Zero Hora opinam sobre a culpa de gols sofridos pelo Inter; veja resultado da enquete

Mais de 350 leitores participaram da votação. Renan Mattos / Agencia RBS

Para os leitores de Zero Hora, os erros individuais têm a maior parcela de culpa nos gols sofridos pelo Inter. O motivo foi apontado por 38,7% dos votantes na enquete realizada no site de GZH. No total, foram 357 votos.

A interativa foi realizada nesta segunda-feira (12). Desde o fim da série invicta do Inter na temporada, na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras no Beira-Rio, a defesa do Inter, foram 17 gols em 8 jogos.

A montagem do elenco foi a segunda opção com mais votos recebidos. Depois, os leitores escolheram o modelo de jogo e, por fim, o calendário de jogos.

Confira o resultado da enquete

Erros individuais foram apontados como o principal responsável pelos gols sofridos. Arte GZH