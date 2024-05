No primeiro trabalho dos três que serão fechados para encaminhar a equipe que enfrentará o Belgrano, pela Copa Sul-Americana, o técnico Eduardo Coudet testou alternativas de time, como Borré e Valencia formando provável dupla titular no ataque. Ainda no interior de São Paulo, mas em outra sede, no município de Indaiatuba, ajustes foram promovidos pelo treinador. Aránguiz participou do trabalho, enquanto Wanderson e Lucca fizeram atividades em separado.