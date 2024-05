Os selecionáveis Rochet, Borré e Valencia, que participam dos treinos do Inter em Itu, no interior de São Paulo, correm o risco de deixar a delegação em breve. A tendência é que sejam convocados por seus países para a disputa da Copa América. Por enquanto, o trio deve participar de pelo menos duas partidas do Inter na retomada da temporada, mas há movimentações nos bastidores para postergar as apresentações para treinamentos, caso sejam chamados. A Colômbia já oficializou a lista definitiva. Mas o Inter, internamente, já recebeu as pré-convocações de Rochet, pelo Uruguai, e Valencia, pelo Equador.