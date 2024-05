Em Itu, a cidade famosa pelos exageros, no interior paulista, o Inter encontrou refúgio para treinar visando a sequência de temporada, após a interrupção dos jogos causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, que prejudicaram a estrutura do clube, como o CT Parque Gigante e o Estádio Beira-Rio. Um ativo importante, considerada a principal contratação do ano, Rafael Santos Borré, que nem sequer completou três meses em Porto Alegre, assimilou a dimensão de tudo que a situação representa para o Estado.