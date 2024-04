O Inter venceu seu primeiro jogo nesta Copa Sul-Americana ao bater o Delfín por 2 a 1, no Equador. A partida ocorreu entre a noite de quinta-feira (25) e a madrugada de sexta (26), na cidade de Manta. O Colorado abriu o placar com Wesley, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Borré, de pênalti, ampliou, marcando seu primeiro gol no clube. Em seguida, o time equatoriano descontou.