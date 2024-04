Era preciso vencer, mais até do que jogar bem. Foi exatamente isso o que se viu entre a noite de quinta-feira (25) e a madrugada de sexta (26) em Manta, no Equador. Contra o Delfín, o Inter ganhou por 2 a 1 e se igualou ao Belgrano na liderança do grupo na Copa Sul-Americana, ambos com cinco pontos, com os colorados atrás no saldo de gols. A partida teve o primeiro gol de Borré. Wesley marcou o outro.