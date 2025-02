Com Valencia e Borré no ataque, Inter está escalado para enfrentar o Monsoon

Borré e Valencia jogarão juntos neste sábado. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Para assegurar a primeira posição geral da primeira fase do Gauchão 2025, o técnico Roger Machado escalou o Inter com Enner Valencia e Rafael Borré no ataque. O Colorado entra em campo neste sábado (15), às 16h30min, no Estádio Beira-Rio, contra o Monsoon.

Na defesa, por estar pendurado, Vitão ficou no banco de reservas, e Rogel assumiu seu lugar. Sem Alan Patrick, lesionado, Roger optou pela dupla de ataque, além de Carbonero e Vitinho pelas pontas.

O time escalado tem: Anthoni; Aguirre, Rogel, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique, Vitinho e Carbonero; Borré e Valencia.

No banco de reservas, as opções de Roger são: Ivan, Bernardo, Fernando, Kaique Rocha, Lucca, Nathan, Pablo, Ramon, Thiago Maia, Vitão, Wanderson e Yago Noal.

Para ficar com a primeira posição geral da primeira fase do Gauchão, o Inter precisa de um empate, contanto com que o Juventude não vença o Pelotas. Mesmo se perder, o Colorado ainda pode ficar na frente do clube da Serra e do Grêmio, caso ambos tropecem.