Tricolor conseguiu abrir o placar somente no segundo tempo do duelo deste sábado. Pablo Nunes / Ypiranga FC/Divulgação

O Grêmio venceu o Ypiranga por 1 a 0, neste sábado (15), pela última rodada da primeira fase do Gauchão 2025. Veja abaixo os melhores momentos da partida.

Monsalve abriu o placar no Colosso da Lagoa, em Erechim. O meia fez o gol do Tricolor, que jogou boa parte da partida com um jogador a menos — João Lucas foi expulso.

Com o resultado, o Grêmio fechou a fase de grupos com 17 pontos e na terceira posição geral, classificado à semifinal como primeiro colocado do Grupo A.

Já o Ypiranga ficou com 12 pontos, em terceiro do Grupo B, e vai disputar a Taça Farroupilha.

Veja os melhores momentos

Regulamento do Gauchão

Na primeira fase, os 12 times foram divididos em três grupos de quatro. Grêmio, Inter e Juventude foram definidos como cabeças-de-chave.

Grupo A : Grêmio, Avenida, Guarany-BA e São José

: Grêmio, Avenida, Guarany-BA e São José Grupo B : Inter, Caxias, Pelotas e Ypiranga

: Inter, Caxias, Pelotas e Ypiranga Grupo C: Juventude, Brasil de Pelotas, Monsoon e São Luiz

As equipes enfrentaram os adversários dos outros grupos, em turno único, totalizando oito rodadas na fase classificatória. Não houve confrontos dentro das chaves.

Os primeiros colocados de cada grupo — mais o melhor segundo lugar — passaram às semifinais. O melhor "campeão" das chaves vai pegar o time que foi o melhor segundo em uma semifinal de ida e volta. O outro confronto será entre os dois primeiros restantes.

Depois disso, os vencedores das semifinais disputam o título do Gauchão em jogos de ida e volta.

Como assistir ao Gauchão online

Os torcedores podem assistir às partidas do time do coração e dos rivais também via internet. O YouTube de GZH é uma opção para acompanhar os jogos, assim como o ge.globo que também transmite alguns duelos.

Ainda via internet, os usuários poderão ver os confrontos nas plataformas Premiere Play.

Cronograma do Gauchão 2025

Primeira fase (oito rodadas) - 22/1 a 15/2

Semifinais (ida e volta) - 22/2 e 1º/3

Finais - (ida e volta) - 8/3 e 15/3

VAR no Campeonato Gaúcho

Em 2025, pela primeira vez na história, todos os jogos do Gauchão terão árbitro de vídeo. Em edições anteriores, a ferramenta era utilizada apenas em clássicos Gre-Nais de fases classificatórias e nas partidas eliminatórias. A estreia foi no campeonato de 2018. Sete anos depois, todas as 72 partidas terão auxílio do árbitro de vídeo.

Premiação

O campeão do Gauchão em 2025 receberá um troféu, enquanto jogadores e membros da comissão técnica ganharão medalhas. Assim como em anos anteriores, não haverá premiação em dinheiro ao vencedor.