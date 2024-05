O cenário catastrófico no Rio Grande do Sul causou danos no Estádio Beira-Rio e no CT Parque Gigante, obrigando o Inter a buscar abrigo longe de Porto Alegre. O clube está realizando a preparação em Itu, no interior de São Paulo, e será obrigado a mandar jogos em sedes. Mesmo assim, a esperança de títulos na temporada não foi diluída, segundo a principal contratação do clube no ano: Rafael Borré.