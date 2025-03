Um novo rumo para os resíduos em Porto Alegre

A gestão de resíduos em Porto Alegr e é um enorme desafio. As baixas taxas de reciclagem, o alto volume de lixo em aterros e a fragmentação do sistema de coleta são grandes obstáculos. Para revolucionar o setor na cidade, a prefeitura prepara uma parceria público-privada (PPP) de resíduos sólidos urbanos, com inovação e sustentabilidade.

O projeto prevê mais de R$ 1,2 bilhão em investimentos e consolidará os mais de 60 contratos de coleta de lixo existentes hoje em apenas um. Além de tornar a fiscalização e o estabelecimento de metas muito mais fáceis, aumentará a valorização dos resíduos dos atuais 6% para mais de 60%. Vai ser ampliada a coleta seletiva e serão construídas duas novas unidades de tratamento e valorização, otimizando deslocamentos. A frota de coleta será renovada, com eficientes veículos movidos a energia limpa, o que reduzirá as emissões de gases poluentes.

É fundamental destacar que a taxa de coleta de lixo não sofrerá aumento e seguirá apenas com os reajustes usuais. Não haverá sobrecarga para o bolso do cidadão, ao mesmo tempo que será dado um grande salto na eficiência da gestão dos resíduos. A PPP será um avanço crucial para Porto Alegre. A cidade se posicionará como um exemplo de inovação e sustentabilidade para transformar a maneira como lida com os desafios urbanos, marcando um compromisso com as futuras gerações.