Trump chama Trudeau de "governador" e ameaça aumentar tarifas se Canadá responder com taxação recíproca

Trump respondeu Trudeau em uma rede social ROBERTO SCHMIDT / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou aumentar ainda mais a tarifa sobre produtos importados do Canadá após o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anunciar que vai aplicar uma taxa recíproca de 25% sobre os produtos americanos importados pelo país.

"Por favor, explique ao governador Trudeau, do Canadá, que quando ele impor uma Tarifa de Retaliação aos EUA, nossa Tarifa Recíproca aumentará imediatamente em um valor semelhante!", publicou Trump na rede Truth Social.

O presidente americano usou a palavra "governor", ou governador, para se referir ao primeiro-ministro canadense. Desde antes de tomar posse, Trump tem provocado embates com Trudeau ao ameaçar anexar o país vizinho, que chama de 51º Estado.

Trudeau classifica taxa como "coisa idiota"

As taxas de 25% para produtos importados pelos EUA do Canadá e do México entraram em vigor nesta terça-feira (4), após terem sido adiadas em 30 dias, assim como uma tarifa de 20% sobre produtos chineses.

Ainda hoje, Trudeau anunciou a taxa recíproca em retaliação à "guerra comercial" lançada pelos Estados Unidos contra o país. Ele ainda classificou a decisão de Trump de "uma coisa idiota a se fazer", considerando a relação entre os países.

— Não é meu costume concordar com o Wall Street Journal (jornal dos Estados Unidos), mas eles apontam que mesmo você sendo um cara muito esperto, isso (aplicação de tarifas) é uma coisa muito idiota a se fazer. Dois amigos brigando é exatamente o que nossos oponentes ao redor do mundo querem ver — disse, em um pronunciamento.

O primeiro-ministro do Canadá disse que Trump busca minar "a economia canadense" para depois "falar da anexação" do país.

— Hoje os Estados Unidos lançaram uma guerra comercial contra o Canadá, seu aliado mais próximo, seu amigo mais próximo. Ao mesmo tempo, falam de trabalhar positivamente com a Rússia, satisfazendo Vladimir Putin, um ditador mentiroso e assassino. Veja se isso faz sentido. Os canadenses são razoáveis e educados, mas não fugimos de uma briga — disse Trudeau.

Trump pressionou Canadá e México com as tarifas para que aumentassem a vigilância de suas fronteiras, principalmente contra a entrada de opioides e imigrantes ilegais nos EUA. Os dois países implementaram medidas no último mês, mas o magnata republicano não ficou satisfeito.

Leia Mais O que ocorre com a Ucrânia com a suspensão da ajuda militar dos EUA anunciada por Trump

Reações

A aplicação das taxas contra Canadá, México e China, que entraram em vigor nesta terça, motivou retaliações dos países afetados.

O Canadá aplicará taxa de 25% sobre produtos dos EUA, atingindo um total de 155 bilhões de dólares canadenses (US$ 107 bilhões) em mercadorias, mas em duas etapas. Na primeira, a tarifa será aplicada a apenas 30 bilhões de dólares canadenses em importações. Na segunda, que ocorrerá daqui a 21 dias, afetará o restante dos produtos.

Trudeau disse que as tarifas permaneceram até que Trump recue e que contestará a medida na Organização Mundial do Comércio (OMC) e em mecanismos do acordo comercial USMCA.

Leia Mais Trump afirma estar aberto a acordo comercial com a Argentina

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou que o país também deverá aplicar uma tarifa retaliatória de 25%. Ela disse que divulgará os produtos que o México irá atingir com a medida no domingo (9) em um evento público na praça central da Cidade do México. Ela também prevê a aplicação de medidas não tarifárias.