Inter começa nesta quarta-feira venda de ingressos para o Gre-Nal 445

Serão dois mil colorados na primeira partida da final do Gauchão.

O Inter confirmou o processo de abertura das vendas de ingressos para o Gre-Nal 445, na Arena, no próximo sábado (8) , válido pela primeira partida da final do Gauchão .

O valor único da entrada é de R$ 120 e há preferência para sócios adquirirem os dois mil lugares destinados ao setor visitante. Depois da compra, o torcedor precisa trocar o voucher na bilheteria do Gigantinho entre quinta-feira (6) e o dia da partida.

O Inter também disponibiliza o transporte para quem deseja comparecer às arquibancadas da Arena. Por mais R$ 25, o torcedor sai do entorno do Beira-Rio, comparece ao palco da primeira final do estadual e retorna à casa colorada.