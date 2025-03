Obesidade: doença ou fator de risco?

Por Gilberto Lahorgue Nunes, cardiologista intervencionista

Embora classificada como doença pela Organização Mundial da Saúde (OMS), existe um grande debate sobre se é adequado considerar a obesidade isoladamente como uma patologia. A obesidade é um reconhecido fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e diabetes, porém nem todos os obesos possuem níveis elevados de pressão arterial, glicose ou do colesterol.

Será que é correto definir estes pacientes como doentes? Muito provavelmente não, mas a controvérsia continua. Outro problema relevante são as limitações do índice de massa corporal (IMC) como definidor do diagnóstico de obesidade, por poder tanto superestimar quanto subestimar o excesso de adiposidade.

Devido às fragilidades do IMC, foi recentemente proposta pela Comissão de Diabetes e Endocrinologia da revista científica Lancet uma nova definição de obesidade, que requer a avaliação por pelo menos dois métodos antropométricos (IMC e circunferência abdominal, por exemplo), além de evidências clínicas de limitação funcional (dificuldade de locomoção, por exemplo) ou de dano a um órgão (linfedema, apneia do sono etc.).

Nova classificação evita a estigmatização de pessoas saudáveis

Colocando em termos simples: essa nova classificação permite separar a obesidade fator de risco da obesidade doença (dano orgânico estabelecido). Além de melhorar a acurácia do diagnóstico, essa nova classificação evita a estigmatização de pessoas saudáveis, mas com excesso de adiposidade. Embora inovador, esse conceito não deve ser estendido a outros fatores de risco clássicos para as doenças cardiovasculares.