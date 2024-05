A tragédia ambiental que afetou 85% do Rio Grande do Sul com as enchentes já levou ao adiamento de quase 100 partidas pelas diferentes séries do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, além do futebol feminino e jogos das categorias de base. Levantamento feito pelo portal ge.globo mostra que ao menos 88 partidas tiveram suas datas modificadas em razão das chuvas.