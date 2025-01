NFL: cinco equipes que surpreenderam na temporada regular

Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Com o fim da temporada regular, os classificados para os playoffs foram definidos. Entre eles, alguns surpreenderam pela mudança de patamar de um ano para outro. Bom resultado dentro de campo e mentalidade vencedora , por exemplo, ajudam a explicar a melhoria dessas franquias .

Minnesota Vikings

A temporada dos Vikings parecia condenada com a lesão do quarterback novato J.J. McCarthy. Contudo, o até então esquecido Sam Darnold reapareceu na NFL. Ele fez a melhor temporada da sua carreira e ajudou Minnesota a chegar aos playoffs, quase com a primeira campanha geral da Conferência Nacional (NFC).