Grêmio volta de férias com um reforço no elenco; relembre quem eram as caras novas na reapresentação de 2024

A postura do Grêmio na janela de transferências de 2025 tem semelhanças e diferenças na comparação com a do início de 2024. No momento da volta das férias de verão do elenco na temporada passada, o Tricolor havia contratado dois reforços. Desta vez, o foco foi na aquisição do substituto de Renato Portaluppi — o atual campeão argentino Gustavo Quinteros. Mesmo assim, um novo jogador foi anunciado antes do primeiro dia de trabalho do grupo no ano.

O lateral-direito João Lucas, que estava no Juventude, foi confirmado como o primeiro reforço. Em janeiro de 2024, os novos jogadores que antecederam a reapresentação gremista foram Dodi e Soteldo. Pouco depois chegaram Marchesín, Diego Costa, Pavon, Du Queiroz, Mayk, Rafael Cabral e Edenilson — além de outros nomes contratados ao longo da temporada.

Com a chegada de Quinteros e sua comissão técnica, outros reforços devem aparecer em breve para compor o grupo, partindo da mesma premissa do ano anterior. Neste momento, o Grêmio tem alguns nomes em pauta: o lateral-esquerdo Marlon e o atacante Niclas Eliasson.

2024 x 2025

No ano passado, o Grêmio vinha de um vice no Brasileirão, mas sabia da necessidade de reforçar o elenco para a nova temporada. As chegadas de Soteldo e Dodi antes da reapresentação — que curiosamente também foi em 8 de janeiro — simbolizaram este movimento.

Dois dias depois do retorno de férias, o goleiro Marchesín foi anunciado, dando sequência às demais chegadas na Arena. Desta vez, a tendência é de que o cenário seja parecido, conforme a fala de Quinteros em sua entrevista coletiva de anúncio.

— Estamos buscando zagueiros, volantes, extremos, laterais. Essas são as posições mais urgentes — disse o treinador.

Se antes o Grêmio buscava goleiros no mercado, agora dará chances para Adriel e Gabriel Grando, que estavam emprestados e retornam para avaliação da comissão técnica. Nenhuma das chegadas tem o peso de quando Soteldo veio para o Tricolor antes da reapresentação de 2024. Mas é preciso ressaltar a mudança no comando técnico, que precisou da atenção da direção gremista, com direito a paralisação na negociação com Marlon.

O foco deste início de trabalho está nas mãos do treinador, mas também da direção na busca por reforços.

Provável lista de jogadores na apresentação de quarta (8)

Goleiros : Marchesín, Caíque, Adriel e Gabriel Grando

: Marchesín, Caíque, Adriel e Gabriel Grando Zagueiros : Gustavo Martins, Jemerson, Natã, Rodrigo Ely e Kannemann (lesionado)

: Gustavo Martins, Jemerson, Natã, Rodrigo Ely e Kannemann (lesionado) Laterais : João Pedro, Mayk e João Lucas

: João Pedro, Mayk e João Lucas Volantes : Villasanti, Dodi, Pepê, Ronald e Mila

: Villasanti, Dodi, Pepê, Ronald e Mila Meias : Cristaldo, Monsalve, Edenilson e Nathan Pescador

: Cristaldo, Monsalve, Edenilson e Nathan Pescador Atacantes: Braithwaite, Arezo, Aravena, André Henrique, Nathan Fernandes e Pavon

