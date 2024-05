Os clubes gaúchos esperam uma resposta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira (13) sobre a paralisação ou não do Campeonato Brasileiro em virtude da enchente que atinge o Rio Grande do Sul. Grêmio, Inter e Juventude, os representantes do Estado na Primeira Divisão do futebol nacional, enviaram um ofício à CBF na sexta-feira (10) pedindo o adiamento de três rodadas da competição de pontos corridos para todas as equipes. Até o momento, a Confederação não tomou uma decisão sobre o caso.