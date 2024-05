A CBF enviou, neste sábado (11), um documento para os presidentes das federações estaduais e de clubes das Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. No texto, a entidade pede uma "posição expressa e em caráter de urgência", sobre a possibilidade de paralisação das competições recomendada pelo Ministério do Esporte. O documento é assinado por Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.