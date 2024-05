O presidente da Federação Gaúcha de Futebol, em entrevista à Rádio Gaúcha, informou que a FGF encaminhou um pedido à CBF nesta sexta-feira (10) para paralisar todas as competições com a presença de clubes gaúchos até o dia 27 de maio. A ideia é parar os campeonatos até a data em que os jogos das equipes do RS foram adiados.