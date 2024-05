O técnico Dorival Jr. anunciou no começo da tarde desta sexta-feira (10) a lista de convocados para os amistosos contra México e EUA e a Copa América, em junho, com apenas três jogadores que atuam no futebol brasileiro. Os jogadores que atuam no Brasil presentes são o goleiro Bento, do Athletico-PR, o lateral Guilherme Arana, do Atlético-MG, e o atacante Endrick, do Palmeiras. A principal ausência na lista é a do volante Casemiro, do Manchester United, por opção técnica.