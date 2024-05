Na abertura do evento da convocação da Seleção Brasileira para a disputa da Copa América, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, manifestou solidariedade ao povo gaúcho atingido pelas enchentes. Com a bandeira do Rio Grande do Sul estampada ao fundo, no telão, Ednaldo pediu a todos presentes que respeitassem um minuto de silêncio às vítimas das enchentes no Estado.