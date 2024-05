O técnico Arthur Elias convocou, nesta sexta-feira (10), a Seleção Brasileira Feminina que irá enfrentar a Jamaica em dois amistosos no início de junho. Duas gurias que atuam no futebol gaúcho estão na lista que contém 26 atletas: a goleira Lorena, do Grêmio, e a atacante Priscila, do Inter.