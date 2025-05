Rentería visita Inter, elogia Enner Valencia e faz alerta sobre o Atlético Nacional

Rentería almoçou com a delegação do Inter.

"Boas recordações"

— Vim matar a saudade, pois tenho boas recordações do Inter. Vai ser um jogo muito bom, o Inter esta jogando muito bem. E o Enner Valencia é um jogador forte, em quem eu acredito muito. É muito bom jogador, já foi para a Copa do Mundo e vai ter sucesso. Espero que o Inter se saia vencedor — disse.

Alerta para o Colorado

Natural de Quibdó, no oeste da Colômbia, Rentería mora em Medellín por conta de seus dois filhos, que jogam em uma escola de futebol local. Com a vivência de acompanhar in loco o Atlético Nacional, o ex-atacante faz alertas importantes ao Inter.

Força em casa

Carisma e história

Contratado em 2005 do Boyaca Chico, Rentería atuou no Beira-Rio até janeiro de 2007 e teve atuações de destaque no vice-campeonato do Brasileirão 2005 e no título da Libertadores de 2006. Por conta de uma lesão, o colombiano não participou da conquista do Mundial de Clubes 2006.