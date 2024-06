Uma novidade surgiu na delegação colorada nesta semana. O elenco profissional, que já estava completo, recebeu o reforço caseiro de Ricardo Mathias, de 17 anos. A medida faz parte de organização do departamento de futebol pelas eventuais saídas de Borré e Valencia para a disputa da Copa América. O garoto poderá, inclusive, ficar no banco de reservas do time profissional pela segunda vez na carreira.